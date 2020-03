Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri anunta, intr-un mesaj publicat pe site-ul institutiei, ca certificatele de situatie de urgenta nu mai sunt necesare pentru obtinerea somajului tehnic. Astfel, operatorii economici care vor sa aplice pentru ajutorul de somaj tehnic trebuie sa depuna…

- Statul va suporta șomajul tehnic, avand in vedere ca multe afaceri au de suferit in urma masurilor luate ca urmare a coronavirusului. In acest sens, ordonanța adoptata de Guvern saptamana aceasta, a fost publicata in Monitorul Oficial, scrie Hotnews. Ordonanța șomaj tehnic suportat de stat (Click Aici)…

- Statul va suporta șomajul tehnic, având în vedere ca multe afaceri au de suferit în urma masurilor luate ca urmare a coronavirusului. În acest sens, ordonanța adoptata de Guvern saptamâna aceasta, a fost publicata în Monitorul Oficial.Ordonanța șomaj tehnic…

- Ministerul Finanțelor Publice anunța ca ordonanța 29, prin care Guvernul a adoptat mai multe masuri care vizeaza susținerea mediului de afaceri in contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicata sambata in Monitorul Oficial.

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale anunta ca impactul financiar estimat pentru aplicarea masurilor sociale de urgenta stabilite de Guvern este de 2,036 miliarde lei, conform unui comunicat remis AGERPRES . Potrivit sursei citate, Guvernul a aprobat joi Ordonanta de urgenta pentru modificarea si…

- Ordonanta de urgenta privind accesul pacientilor la servicii medicale indiferent de furnizori, publici sau privati, a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Documentul a fost aprobat in sedinta de Guvern din 4 februarie. Dupa adoptarea proiectului de OUG, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel…

