- Un politician german din stanga esichierului politic se pregateste sa lanseze o noua miscare politica, "Aufstehen" ("Treziti-va"), in contextul unei prezente tot mai accentuate a partidelor de dreapta si populiste in Germania si in Europa, relateaza DPA. Website-ul miscarii, care a devenit…

- Uruguay a inregistrat 218 omoruri in primele sase luni ale anului, o crestere de 66,4% comparativ cu aceeasi perioada din 2017, un record istoric, conform unor date oficiale publicate joi, transmite AFP, potrivit Agerpres. Datele prezentate joi de Ministerul de Interne arata o deteriorare neta…

- Presedintele american, Donald Trump, vrea divizarea Uniunii Europene, acuza Guvernul de la Berlin, avertizand ca Germania nu se mai poate baza in totalitate pe Statele Unite in materie de securitate."Presedintele SUA, Donald Trump, provoaca, urmareste destramarea Uniunii Europene", a declarat…

- Partidele politice din Germania vor primi din 2019 o finantare suplimentara totala de 25 milioane de euro, a decis vineri parlamentul de la Berlin, transmite dpa, preluata de Agerpres. Subventiile totale acordate de statul german partidelor vor creste, astfel, de la 165 milioane la 190 milioane…

- Partidele politice din Germania vor primi din 2019 o finantare suplimentara totala de 25 milioane de euro, a decis vineri parlamentul de la Berlin, transmite dpa. Subventiile totale acordate de statul german partidelor vor creste, astfel, de la 165 milioane la 190 milioane de euro.…

- Turcia banuieste foarte mult ca un presupus lider al puciului esuat din 2016 se ascunde in Germania, a indicat miercuri ministrul turc de interne Suleyman Soyolu, potrivit agentiei turce de presa Anadolu, citata de DPA, informeaza Agerpres.Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a afirmat…

- Procurorii germani au anuntat luni ca au extins verificarile in scandalul emisiilor de la Audi, divizia de lux a Volkswagen, pentru a-l include pe directorul general Rupert Stadler in randul suspectilor acuzati de frauda si reclama falsa, transmit DPA si Reuters. Procuratura din Munchen a confirmat…

- Grupul Volkswagen va discuta in urmatoarele zile cu angajatii sai despre perioada in care va fi inchisa principala sa fabrica din Germania (Wolfsburg), din cauza implementarii WLTP, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure sau WLTP este o procedura…