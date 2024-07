Acte și documente necesare pentru încheierea unui contract la energie electrică Acte și documente necesare pentru incheierea unui contract la energie electrica. Persoanele care și-au cumparat o casa, iși construiesc una, sau poate și-au achiziționat un teren și au nevoie de curent trebuie sa știe ca acest lucru vine cu o serie de costuri, dar și de acte. Daca ești pe punctul de a semna un contract pentru furnizarea energiei electrice și te intrebi ce documente sunt necesare, iata ca vei avea nevoie de mai multe lucruri. Dincolo de datele personale, e nevoie de o declarație, de un formular, dar și de anumite dovezi. De abia daca aceste acte sunt corecte se poate semna contractul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acte și documente necesare pentru inscrierea la facultate in 2024. Examenul de Bacalaureat s-a incheiat, iar cei care au reușit sa il treaca pot deja sa mearga la facultate. Ce acte și documente sunt necesare pentru inscrierea la facultate in 2024 și ce trebuie sa știe toți elevii? Pe toate site-urile…

- Acte și documente necesare pentru ajutor de șomaj in 2024. Persoanele care vor sa primeasca ajutorul de șomaj o pot face, in anumite condiții. Ajutorul de șomaj reprezinta practic o suma de care pot beneficia persoanele fara un loc de munca. Intervalul de varsta in vederea obținerii ajutorul de șomaj…

- Acte și documente necesare pentru vanzarea unei case in 2024. Lucrurile s-au schimbat in ultimii ani, astfel ca cei care vand o casa trebuie sa prezinte o serie de documente. Fie ca vorbim despre vanzarea unei case prin credit ipotecar, fie cu bani cash, lista actelor necesare este aceeași. Notarul…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.In…

- Acte și documente necesare pentru un credit la CEC Bank. Daca vrei sa iți faci un credit la CEC Bank este bine sa știi de ce documente ai nevoie. Bancile din Romania funcționeaza in general dupa același sistem. Pe de alta parte, pot fi mici diferențe in ceea ce privește documentele cerute, ori alte…

- Acte și documente necesare pentru inscrierea la Bacalaureat 2024. Absolvenții de liceu se pot inscrie deja la Bacalaureat 2024 incepand de luni, 3 iunie. Aceștia au la dispoziție 5 zile, mai exact pana pe 7 iunie sa depuna toate documente pentru prima sesiune de Bacalaureat din acest an. Ce acte și…

- De asemenea, se creeaza cadrul legal ca din fondurile prevazute la titlurile aferente proiectelor cu finantare externa sa poata fi cedate la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului economiile inregistrate in cursul exercitiului bugetar, mai arata comunicatul de presa al Executivului. O alta…

- Acte necesare pentru schimbarea unui buletin pierdut. Se poate intampla fara sa vrem ca actul nostru de identitate sa fie pierdut, sau in cele mai rele cazuri chiar furat. De ce acte ai nevoie pentru schimbarea unui buletin pierdut? Fie ca vorbim de pierderea documentului, furtul acestuia, sau distrugerea,…