- Dezvaluirea contractului FRF - "Țiriac Auto" a tulburat ieri apele la sediul federației, unde s-au schimbat yalele la birourile financiare și s-a declanșat o ancheta interna pentru a detecta cine a "scapat" documente catre presa. Panica a pus stapanire ieri pe FRF dupa ce Telekom Sport și Gazeta au…

- Astazi, investigația comuna Telekom Sport/GSP a ajuns la contractul FRF cu "Țiriac Auto", derulat in perioada 2015-2018: administrația Burleanu a fost interesata sa asigure cu prioritate condiții de lux la nivel de autoturisme pentru șefii FRF inainte sa obțina fonduri pentru conturile federale. ...

- Cu o zi inainte de finalul termenului limita al depunerii candidaturilor pentru șefia FRF, inca un pretendent a intra azi in cursa pentru șefia de la Casa Fotbalului. Ilie Ștefan Dragan, profesor de educație fizica și sport și posesor al licenței UEFA B, și-a anunțat azi candidatura pentru alegerile…

- "Supararea mea nu are legatura cu fotbalul. E o chestiune privata, nu are de-a face cu fotbalul. Toata lumea a crezut ca eu m-am suparat pe Iordanescu dupa ce s-a dus alaturi de actuala conducere de la FRF. Dansul stie foarte bine ce a fost. Ce ar fi putut sa spuna la televizor? Ca e vinovat? Stie…

- Dica l-a pus la punct pe Șumudica. Tehnicianul de la Kayserispor și-a gasit alt ”client”, pe Devis Mangia. In fotbalul romanesc nu numai patronii și conducatorii se cearta precum „țațele”, ci și antrenorii. Șumudica s-a autopropus la FCSB, iar Dica i-a raspuns. Intre timp, colericul Șumudica și-a gasit…

- Mirel Radoi spune ca nu s-a dus la FRF, ca sa-i faca in ciuda lui Ionuț Lupescu. Ascunde, insa, motivul real. ”Libertatea” a dezvaluit motiv real al venirii lui Radoi la ”Casa Fotbalului”: acceptarea dosarului la licența A de antrenor. A fost un compromis pe care fostul stelist l-a acceptat, ca sa poata…

- Gripa a mai facut ieri o victima, ridicand la 17 numarul deceselor inregistrate in aceasta iarna. Majoritatea erau copii si varstnici, sufereau si de alte afectiuni si nu erau vaccinati antigripal. Virusul a fost confirmat pana acum prin analize de laborator in 300 de cazuri, cele mai multe fiind in…

- Burleanu e sigur ca va caștiga din nou alegerile FRF: ”182 de membri ma susțin”. Presedintele in funcție a declarat ca 182 de membri ai federatiei si-au aratat sustinerea sa fie reales in functie la alegerile din 18 aprilie, iar numarul acestora continua sa creasca. In jur de 230 de membri cu drept…