- Inainte ca armata Moscovei sa atace Ucraina, Bulgaria era una din principalele destinatii de vacanta pentru turistii rusi. Acestia s-au reorientat catre locuri clasice pentru ei, cum este Turcia, sau mai exotice, ca Thailanda.

- Politia de Frontiera anunta ca au fost luate masuri pentru fluidizarea traficului in punctele de trecere a frontierei cu Ungaria si Bulgaria, intrucat se asteapta o crestere a numarului de persoane care revin in tara din strainatate sau pleaca in vacanta, in luna august. In iulie, aproximativ 8,8 milioane…

- Este perioada vacantelor. Si chiar daca nu ar trebui sa punem raul inainte, este totusi important sa avem cu noi cardul european de sanatate. Tratamentul medical sau spitalizarea de urgenta pot fi astfel gratuite in toate statele membre.

- Vacanțele in rate sunt o soluție pentru romanii care nu au reușit sa economiseasca din timp bani, dar nu doresc sa iși petreaca concediul doar impreuna cu inflația. Printre cele mai facile soluții pentru a cumpara o vacanța in rate este sa recurgi la...

- Anunț important de la autoritațile din strainatate! Multa lume pleaca in vacanța cu cei mici in aceasta perioada a anului, iar autoritațile trag un semnal de alarma. Daca plecați in vacanța cu copiii ar trebui sa știți asta! Iata la ce trebuie sa fie atenți cei care merg in excursii in strainatate!

- Opt din zece romani (81%) care merg in vacanta in strainatate, in acest an, vor plati la destinatie cu cardul, telefonul sau alte dispozitive mobile, reiese din datele unui studiu realizat de o companie de plati digitale.Conform cercetarii Visa "Intentii de calatorie si plata 2023", unu din trei…

- Culița Sterp și-a facut bagajele și s-a indreptat spre o destinație de vacanța insorita, alaturi de familia lui. Cantarețul s-a aratat extrem de bucuros, pentru ca a primit unda verde din partea autoritaților de a trece granița țarii.

- Aproape 80% dintre romani vor merge in destinatii europene in aceasta vacanta de vara, iar peste jumatate dintre acestia sunt dispusi sa cheltuiasca cel mult 300 de euro pentru biletele de avion.