Acte necesare pentru înființarea unei firme. Costuri totale Cei care vor sa iși inființeze o firma in 2021 trebuie sa aibe deoparte cațiva bani pregatiți. Sa aflam deci ce costuri totale implica infiiințarea unei firme și de ce acete este nevoie. In prima faza se rezerva numele firmei. operațiunea de rezervare a numelui este gratuita și poate fi realizata fie online, pe website-ul Registrului Comerțului, fie direct la sediul Registrului, scrie expatcenter.ro. Urmatorul pas este intocmirea actului constitutiv al societații. Acesta trebuie sa conțina detalii cu privire la numarul de acționari, viitorii administratori, valoarea capitalului social, etc. Se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

