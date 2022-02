Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar pictor din Cluj Napoca este tot mai aproape de o condamnare la inchisoare, dupa ce a adus cateva frunze de coca pentru a le folosi intr-un proiect artistic. El este judecat la Curtea de Apel Cluj, iar instanța a sesizat Inalta Curte de Casație și Justiție pentru a lamuri daca el trebuie acuzat…

- Cand incepe programul Casa Verde Fotovoltaice in 2022? Lista documentelor necesare și condiții de finanțare Cand incepe programul Casa Verde Fotovoltaice in 2022? Lista documentelor necesare și condiții de finanțare Pentru a beneficia de aceste fonduri, cei interesați trebuie sa indeplineasca mai multe…

- „Am fost la procuratura anti-corupție unde am fost audiat ca martor in dosarul lui Alexandr Stoianoglo. Acest Stoianoglo sa raspunda pentru toate crimele pe care le-a savarșit in calitate de procuror general al Republicii Moldova. In aceasta seara va fi nebunie, va fi cu adevarat nebunie de dezvaluiri,…

- Ambasada Italiei la Bucuresti a precizat vineri ca ia act de anchetele in curs si este increzatoare in implicarea institutiilor romane pentru a face lumina cu privire la conflictul recent dintre senatoarea Diana Sosoaca si o echipa de jurnalisti italieni. "Referitor la evenimentul in care…

- Un proiect care prevede modificarea Codului Administrativ și care ar duce la asigurarea expertizei profesionale necesare dezvoltarii localitaților a fost lansat in dezbatere publica de Ministerul Dezvoltarii. „Fara un expert in urbanism, orașele nu se pot dezvolta adecvat, planificat, in baza unui…

- (P) Romania se numara printre țarile din Uniunea Europeana care reglementeaza din punct de vedere legal obligativitatea dotarii fiecarui autovehicul cu un kit de siguranța rutiera. Cu toate ca fiecare șofer știe sau cel puțin ar trebui sa cunoasca informațiile referitoare la acest kit de siguranța auto,…

- Liderul grupului este acuzat ca a constituit, la inceputul lunii martie 2020, in municipiul Constanta, impreuna cu alti trei inculpati, un grup infractional organizat, cu scopul de a trafica droguri, pe care l a coordonat in perioada martie 2020 ndash; 19 mai 2021, in care, ca lider. Despre cel in cauza,…

- Ioan Niculae a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare in dosarul Interagro. Omul de afaceri Ioan Niculae, unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, aflat in detentie la Penitenciarul Poarta Alba, a luat o decizie surprinzatoare la Tribunalul Constanta. Afaceristul condamnat definitiv…