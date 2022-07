Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Tureni organizeaza o Serbare Campeneasca duminica, 31 iulie 2022, pe malul lacului „Sub Padure” de la Martinești. Evenimentul incepe la ora 12:00 cu festivitatea de premiere a caștigatorilor concursului de pescuit, iar de la ora 13:00 copiii vor avea parte de activitați recreative:…

- Un turdean a aratat cum cei de la Administrația Naționala Apele Romane, care administreaza malul Arieșului, au reușit sa taie ceva cabluri de internet și alte conexiuni, in zona podului din Micro 3, in urma unei acțiuni de taiere a buruienilor cu motocositoarea. ”Cei de la ape si diguri, s-au gandit…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, vine cu precizari pe Facebook legate de pensiile militare. Acesta susține ca a primit sute de mesaje de la cadre militare in rezerva și de la militari aflați inca in exercitarea profesiei, toți ingrijorați de acest aspect. „Le transmit militarilor romani, in rezerva…

- Recent, Guvernul PNL-PSD (ca UDMR-ul iși vede de politicile sale) a propus noi modificari ale Codului Fiscal. Generate de disperarea guvernamentala, in fața deficitului excesiv in creștere și a banilor ”lipsa” din vistieria guvernamentala. Iar modificarile reflecta logica celui care nu are viziunea…

Un turdean sesizeaza pericolul existent in zona podului peste Arieș, din perimetrul Piața Romana-Ștefan cel Mare. Acolo lipsește o porțiune din zidul de protecție cam de 1 metru, care pune in pericol...

Vineri, 6 Mai, 140 de voluntari au participat la acțiunea de ecologizare organizata de Primaria comunei Mihai Viteazu, in parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Cluj și cu alte instituții...

La finele saptamanii a avut loc o acțiune de ecologizare pe malul Arieșului și in zona Salciua. O campanie similara a fost demarata de administrația locala din Mihai Viteazu. La Salciua au participat...

Un accident s-a produs in urma cu puțin timp, pe strada Constructorilor din Turda, zona malul Arieșului. Circulația pe strada Constructorilor se desfașoara cu dificultate. Una dintre mașinile lovite...