Act normativ: Cununiile civile se pot organiza și în locuri inedite Persoanlele care vor sa se casatoreasca vor putea organiza ceremonia de cununie civila și in afara primariei sau altor cladiri. Astfel, pot alege pentru acest eveniemt gradini publice, parcuri, plaje și alte locuri situate in aer liber, dupa cum prevede un act normativ ce a aparut, luni, in Monitorul Oficial, scrie avocatnet.ro. ,,Autoritatea este data de persoana care oficializeaza casatoria, respectiv ofițerul starii civile, de tricolor și de formula care se rostește la starea civila, iar nu de locul in care procedura de stare civila are loc”. Și anterior era posibila organizarea casatoriilor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

