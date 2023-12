Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice pentru consolidare fiscala si combaterea evaziunii fiscale a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial (MO) cu o serie de modificari si prorogari de termene.

- Ordonanta privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice pentru consolidare fiscala si combaterea evaziunii fiscale a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial MO cu o serie de modificari si prorogari de termene, informeaza Agerpres.ro.Astfel, reorganizarea institutiilor…

- Noua ordonanta de urgenta cu masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare, asa-numita „ordonanta trenulet”, a fost publicata aseara in Monitorul Oficial, ceea ce inseamna ca prevederile pot sa fie aplicate la termenele prevazute in actul normativ. Fata de varianta initiala, criticata atat de mediul…

- Reactia ROJUST fata de proiectul de Ordonanta de Urgenta privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice. Propunerea de Ordonanta de Urgenta in domeniul fiscal-bugetar si al cheltuielilor publice nesocoteste principiile stalului de drept si a independentei in Romania. Mai precis,…

- ”In legatura cu Proiectul Ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru prorogarea unor termene, publicat in consultare pe site-ul Ministerului Finantelor…

- Lumea Banilor prezinta draftul proiectului de Ordonanta de Urgenta privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Printre prevederi se numara si mariri de salarii in educatie, dar nu…

- Ordonanța nr. 90 din 27 octombrie 2023 pentru aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in ținta de deficit bugetar asumata prin Programul de convergența, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial…

- Saptamana trecuta a fost grea pentru sistemul de achiziții publice și pentru autoritațile locale din Romania. Pana vineri seara, cand a intrat in vigoare reducerea cheltuielilor, primariile s-au grabit sa faca achiziții din bani publici. Marele caștigator: un consilier din Guvern, care a demisionat.…