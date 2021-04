Act adiţional la Acordul de guvernare: Coaliţia funcţionează pe principiul solidarităţii şi colegialităţii Coalitia functioneaza pe principiul solidaritatii si colegialitatii, iar premierul va revoca un ministru dupa informarea prealabila a formatiunii care l-a propus pe ministru, pe baza unor argumente si dupa o dezbatere in coalitie, se precizeaza in actul aditional la Acordul de guvernare incheiat marti de liderii PNL, USR PLUS si UDMR. Potrivit documentului, responsabilitatea politica se va asuma impreuna, cu participarea la decizie a tuturor membrilor coalitiei si a premierului, iar deciziile politice majore se iau colegial cu acordul formatiunilor din coalitie. "Coalitia, prim-ministrul si membrii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

