- Campionatul Național al Diviziei A2 Seria Est la volei feminin programeaza la Mioveni, in perioada 29-31 ianuarie, al patrulea turneu – și ultimul – al sezonului regulat. Vor participa patru formații – CS Dacia Mioveni, CSM Focșani 2007, ACS Bravol Brașov și Academia de Volei Tomis Constanța. In serie…

- Sezonul sporturilor de iarna este in plina desfașurare, iar sportivii lupta pe arena internaționala pentru rezultate remarcabile. Este cazul și membrilor lotului național de sanie, care se indreapta cu pași mari spre prima lor Olimpiada de iarna.

- Comunicat de presa – ACS Volei Turda ‘Cristina Pirv’ Premiera in voleiul turdean Echipa ACS Volei Turda ‘Cristina Pirv’ are o noua jucatoare… din Brazilia Turda, 7 februarie 2021 Echipa

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, fost lider mondial, se gandeste ca sezonul viitor ar putea fi ultimul din cariera sa, insa nu renunta la ideea ca ar putea castiga un turneu de Mare Slem, potrivit unui interviu pe care l-a acordat DPA. Kerber, 32 de ani, a indicat ca nu va…

- CS Medgidia a castigat opt dintre cele 11 meciuri jucate pana acum in Divizia A1. Sapte dintre succese au fost obtinute cu scorul de 3 0 sau 3 1 si numai unul a venit in cinci seturi. Pe fondul unui joc reusit, mai multe jucatoare de la CS Medgidia figureaza in topurile realizarilor individuale din…

- Jucatorii de tenis de masa din Romania se vor reuni, pentru perioada 16-19 decembrie, la Buzau, unde vor evolua in Campionatul Național și Cupa Romaniei la tineret și in Cupa Romaniei la seniori. La cele doua competiții vor participa și echipierii CSM Focșani 2007 – antrenor, Costin Corcoz, care participa…

- Știința Explorari a participat in weekend-ul trecut la Craiova, alaturi de CS UV Timișoara, CSM Arcada Galați și SCMU Craiova, la ultimul turneu din acest an al Diviziei A1 de volei masculin. Rezultatul de vineri: CS UV Timișoara – Știința Explorari Baia Mare 0-3 (-21, -23, -15) Rezultatul de sambata:…

- BC Athletic Neptun Constanta a anuntat ca nu va participa la primul turneu al Ligii Nationale de baschet masculin, de la Cluj-Napoca, in perioada 10-13 decembrie, din cauza infectarilor cu COVID-19 din lot, potrivit Agerpres. ''BC Athletic Neptun Constanta a efectuat testarea obligatorie la…