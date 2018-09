Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 39-9, sambata, intr-un meci din prima etapa a SuperLigii CEC Bank la rugby. CSMB a reusit cinci eseuri in acest meci. In celelalte partide, Timisoara Saracens a surclasat-o pe SCM Gloria Buzau cu 51-6, CSM Stiinta…

- Timisoara Saracens, campioana Romaniei la rugby, a debutat cu o victorie contra echipei SCM Gloria Buzau, pe care a invins-o sambata cu 51-6, intr-un meci disputat pe stadionul Gheorghe Rascanu din Timisoara, in prima etapa a SuperLigii CEC Bank. Intr-un alt joc, CSM Stiinta Baia Mare…

- Echipa de rugby ACS Tomitanii Constanta a pierdut, sambata, pe stadionul „Mihail Naca”, confruntarea cu CSM Stiinta Baia Mare, scor 5-67 (0-41), in faza sferturilor de finala ale Cupei Regelui.Constantenii antrenați de Cristian Cojocaru si Catalin Nicolae au putut simti pe pielea lor un duel cu vicecampioana…

- Nou promovata in SuperLiga, esalonul de elita al rugby ului romanesc, in urma castigarii Diviziei Nationale de seniori, formatia Tomitanii Constanta sustine sambata, 11 august, primul meci oficial din stagiunea 2018 2019, intalnind pe teren propriu vicecampioana Romaniei, CSM Stiinta Baia Mare, in sferturile…

- Editia 2018-2019 a SuperLigii CEC Bank la rugby va debuta pe data de 8 septembrie, la startul competitiei aliniindu-se opt echipe: Timisoara Saracens, CSA Steaua Bucuresti, CSM Stiinta Baia Mare, CS Dinamo Bucuresti, CSM Bucuresti, U Cluj, ACS Tomitanii Constanta si SCM Gloria Buzau, potrivit site-ului…

