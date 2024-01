Ce nu ai voie sub nicio formă să faci în 2024, an bisect: Care sunt superstițiile

Ce nu ai voie sub nicio formă să faci în 2024, an bisect: Care sunt superstițiileAnul 2024 este unul bisect, eveniment ce are loc o dată la 4 ani. Ziua de 29 februarie, care este în plus, aduce cu sine mai multe superstiții pe care… [citeste mai departe]