- SCHIMBARE DE GENERATII…. La finalul saptamanii trecute a avut loc la Targu Mures Campionatul National pentru Juniori 2 si 3 la Taekwon-do ITF, competitie organizata de catre Federatia Romana de Taekwon-do ITF si la care a participat si Asociatia Clubul Sportiv Kwon Barlad. „Clubul noatru a participat…

- MEDALIAȚI… Salba de medalii pentru juniorii vasluieni la Campionatele Naționale de taekwon-do ITF pentru juniori 2 și 3 de la Targu-Mureș. C.S “Liga de Est” Vaslui s-a intors cu 24 de medalii, iar C.S “Sulsa” Vaslui a caștigat 4 medalii. “Liga de Est” Vaslui a terminat pe locul 5 in clasamentul general…

- ADVERSARI… Federația Romana de Handbal a anunțat programul și locul de disputare a barajului de menținere/promovare in Liga Zimbrilor. Turneul se va desfașura la Alexandria, in perioada 19-21 mai, iar CSM Vaslui va intalni in primul joc CSM Fagaraș, urmand ca apoi sa infrunte CSM Alexandria și Poli…

- PE PODIUM… Clubul Sportiv Școlar (CSȘ) Barlad devine ușor, ușor, o forța la nivel juvenil in rugby-ul romanesc. Dupa ce juniorii U16 au devenit campioni naționali, a venit randul juniorilor Under 15 sa urce pe podium. CSȘ Barlad U16 a pierdut finala cu ACS Rugby Cluj Junior, scor 0-47, dar a primit…

- REZULTATE DEOSEBITE… Acestea aparțin elvilor din judetul Vaslui, participanți la Olimpiadele din aria curriculara „Tehnologii” și la Concursurile pe meserii pentru invatamantul profesional, Etapa Nationala, desfașurate in perioada 10-14 aprilie 2023, care au obținut: 3 premii I, 2 premii II, un premiu…

- INTEGRALIȘTI… Reprezentativa Under 16 a Romaniei iși continua seria meciurilor de la Turneul Montaigu din Franța, supranumit și “MiniMondial”. Cu vasluienii Rareș Munteanu (Farul) și Diego Burlacu (FC Bacau) printre titulari, Romania U16 a invins Maroc U16 cu scorul de 2-0. La turneul Montaigu, “tricolorii”…

- LA LOT… Vasluienii David Maftei (Unirea Dej) și Denis Bujor (Unirea Slobozia) au fost convocați la echipa naționala de fotbal a Romaniei U19 pentru meciurile din cadrul Turului de Elita, ultima faza a calificarilor inaintea Campionatului European. Intre 22 și 28 martie, naționala U19 a Romaniei va disputa…

- BRAVO, BARLAD!… La Campionatul National la Taekwon-do ITF pentru Juniori si Seniori, competitie organizata de Federatia Romana de Taekwon-do ITF si clubul local Liga de Est Vaslui, sportivii barladeni au fost la inaltime! Din 27 de participanti, 20 au urcat pe podium, iar 6 sportivi au obtinut locul…