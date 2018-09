ACS POLI - SPORTUL SNAGOV 1-2 » Dezastru pe Bega

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat luni, la Casa Fotbalului, ca exista o problema legata de renovarea stadionului Giulesti “Valentin Stanescu”, costurile estimative fiind considerate mici de catre cele doua societati interesate de preluarea lucrarilor.Stanescu afirma insa ca Guvernul va…

- Mai mulți protestatari care au participat la protestul din 10 august din capitala s-au prezentat, sambata, la Parchetul General pentru a depune plangere impotriva forțelor de ordine, pe motiv ca au intervenit extrem de violent.

- Daca ați renovat locuința macar o data atunci aveți cel puțin o poveste neplacuta pe care sa o spuneți prietenilor. Sa nu va suparați însa daca pentru alții, necazul vostru o sa para amuzant. Dovada, în GALERIA FOTO.

- Fenomenul pestei porcine africane a fost provocat, iar autoritațile sunt vinovate pentru extinderea focarelor, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentara.„Cred ca acest focar a fost provocat. In primul rand faptul…

- In timp ce la liceele de elita din Capitala, ultima medie de admitere a depașit 9,70, in peste 30 de astfel de unitați de invațamant s-a intrat si cu media sub 5, cea mai mica fiind 2,03, potrivit unui raport al Inspectoratului Școlar al Municipiului București preluat de mediafax.STENOGRAME…

- In 2017, Romania a avut o densitate a populatiei de 85 de persoane pe kilometru patrat, aflandu-se aproape de nivelul din 1968 de 85,9 persoane pe kilometru patrat si avand o tendinta de continua scadere, arata datele unui studiu publicat de Banca Mondiala.Citește și: Dan Voiculescu, reacție…

- Patru drumuri nationale din judetele Neamt, Covasna, Harghita si Valcea raman inchise, duminica dimineata, in urma ploilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil. Inundatiile din ultimele 24 de ore au afectat 99 de localitati din 19 judete,…

- Mai multe localitați din Apuseni au fost grav afectate de viitura. Case, gradini, oameni și animale au fost luate de ape, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba a primit sprijin de la ISU Cluj, prin detașamentul de pompieri Turda, dar s-a cerut și intervenția Armatei. Read More...