Stiri pe aceeasi tema

- Chipciu, Toșca, Stanciu și Nița au șansa de a-și lua revanșa in fața lui Andrija Zivkovici, cel care a batut-o, aproape de unul singur, pe FCSB in mandatul lui Mirel Radoi. Meciul de pe Partizan Stadium ii va aduce pe cațiva dintre foștii jucatori de la FCSB fața in fața cu unul dintre adversarii cu…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a anunțat astazi lotul definitiv de 25 de jucatori pentru "dubla" cu Muntenegru și Serbia din Liga Națiunilor, din 7 și 10 septembrie. Așa cum Gazeta a anunțat joi, din lotul final face parte atacantul Denis Draguș, de departe cea mai mare surpriza din…

- ACS Targu Jiu a anuntat transferul lui Joseph Howell. Americanul de 31 de ani a evoluat in Maroc in ultimul sezon si este al doilea stranier anuntat de gorjeni in aceasta vara. Formatia va evolua in grupa C a LNBM, unde poate folosi cel mult 4 straini. Joseph (Joe) Howell va fi la…

- Selectionata de rugby U20 a Romaniei isi continua pregatirea pentru participarea la U20 World Rugby Trophy, competitie ce va avea loc la Bucuresti, pe Stadionul “Arcul de Triumf”, intre 28 august si 9 septembrie. “Tricolorii” efectueaza un ultim stagiu de pregatire centralizata intre 1 si 6 august,…

- Naționala sub 20 de ani a Romaniei a pierdut al doilea meci la Europeanul din Slovenia, scor 31-40 in fața Suediei, și a terminat pe ultimul loc in grupa. Reprezentativa sub 20 de ani a Romaniei avea nevoie de cel puțin un egal in ultimul meci din grupa A pentru a se califica in "sferturile" Europeanului…

- Serbia și Croația au participat la Campionatul Mondial din Rusia, in timp ce Bosnia, Muntenegru și Slovenia au ratat la mustața accederea la turneul final. Chiar daca doar croații au reușit calificarea in optimile de finala, unde se vor duela cu Danemarca, luni, de la 17:00, fostul spațiu ex-iugoslav…

- UVT Agroland Timișoara și-a aflat astazi potențialul adversar la debutul in cupele europene. Voleibalistele de pe Bega, repartizate direct pe tabloul principal din Challenge Cup, vor intalni in 16-imile competiției caștigatoarea din duelul Vasas Budapesta – Formula Formis Rogoza (Slovenia). Primul meci…

- Formația susținuta financiar de suporteri e cea mai activa trupa timișoreana la capitolul transferuri. ASU Politehnica a anunțat astazi cel de-al șaselea nume nou pentru ediția 2018-19 a Ligii a II-a. Ultimul venit e Tamas Szasz, un fundaș central in varsta de 20 de ani care ultima data a fost sub contract…