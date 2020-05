Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul mic SEDINTA ONLINE… Autoritatile impun conditii draconice pentru reluarea antrenamentelor. Lucrurile se complica serios, iar Federatia Romana de Fotbal ia in calcul inghetarea competitiilor din fotbalul amator. Astazi, FRF va avea o videoconferinta cu presedintii AJF-urilor din tara cu privire…

- Federația Romana de Fotbal va chestiona cluburile participante in privința modului ar trebui finalizat actualul sezon al Ligii a III-a. Anunțul a fost facut de președintele Forestei Suceava, Andrei Ciutac. “FRF va trimite cluburilor un chestionar, prin care sa afle parerea tututor. In funcție de majoritate,…

- • Este un scenariu optimist, depinde de situația existenta la acel moment Federația Romana de Fotbal a luat in calcul doua date pentru reluarea Ligii a 2-a, 16 mai sau 13 iunie. Este greu de crezut insa ca meciurile vor incepe la jumatatea lunii mai, intrucat specialiștii spun ca la data respectiva…

- Antrenorul echipei de fotbal Dunarea Calarasi, Cristian Pustai, a declarat, vineri, ca nu este de acord cu propunerea grupului de lucru infiintat de Federatia Romana de Fotbal potrivit careia campionatul Ligii a II-a sa continue din mai sau iunie in sistemul play-off /play-out. "Eu cred…

- Reprezentativa Romaniei va intalni Islanda, in deplasare, pe 4 iunie, in semifinala play-off-ului Euro 2021. In cazul unui succes, tricolorii vor juca pentru locul la Euro, tot pe teren strain, in fața Bulgariei sau Ungariei. UEFA a trimis o vineri informare catre toate asociațiile naționale prin care…

- Vestile pesimiste in privinta reluarii competitiilor sportive continua. Astfel, ieri Federatia Romana de Fotbal a decis ca suspendarea tuturor campionatelor pe care le organizeaza sa continue pe toata durata starii de urgenta declarate in tara. Prin urmare ASU Politehnica, Ripensia, cat si celelalte…

- Federatia Romana de Fotbal si Liga Profesionista de Fotbal au luat decizia ca partidele din Liga I sa se dispute fara spectatori, din cauza raspandirii virusului Covid-19. Astfel, partida din play-out-ul Ligii I dintre FC Viitorul si Poli Iasi, care se va disputa, vineri, cu incepere de la ora 20.30,…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a publicat astazi imperecherile pentru barajul de promovare in liga a treia. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!