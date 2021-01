Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.673 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 831 de vaccinuri, din care 775 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-au administrat…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.835 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 843 vaccinuri, dintre care 724 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș,…

- Articolul ANUNT DE FINALIZARE PROIECT „Imbunatatirea infrastructurii pentru creșterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazu și str. Revolutiei, oraș Deta, jud Timiș” – Codul mySMIS 123831 apare prima data in Curierul National .

- La finalul turului de campionat, realizam bilantul jucatorilor eligibili regulii U21 pe prima scena a fotbalului romanesc.In urma analizei primelor 15 etape din sezonul 2020-2021 al Ligii 1, minus partida amanata dintre Viitorul Constanta si Hermannstadt, evidentiem cateva dintre performantele si bornele…

- In cadrul sedintei Comitetului Executiv al FRF, membrii acestuia au fost de acord in unanimitate ca este benefica o modificare a calendarului competitional pentru a oferi mai mult timp selectionerilor Adrian Mutu si Mirel Radoi pentru a putea pregati EURO U21, respectiv debutul preliminariilor pentru…

- Meciurile si rezultatele restantelor din Liga 3:Seria 6, etapa 10 sambata, 21 noiembrie 2020, ora 14:00Unirea Bascov – Sporting Rosiori3-0Alin Calin (11, 59 – penalty, 61) Vedita Colonesti – Petrolul Potcoava 3-1 Robert Dalu (27, 90, 90+2 – penalty) / Daniel Turlea (80)Seria 1, etapa 10 duminica, 22…

- Intrebat la emisiunea Pressalert LIVE de luni seara cum vede razboiul local dintre USR și PNL, Radu Negrila, candidat PMP Timiș pentru Senatul Romaniei, a declarat: „cred ca este nota votului pentru domnul Iordache, zis Ciordache. Au fost peneliști, au fost useriști, dar daca numeri voturile e clar…

- CARAS-SEVERIN – Sapte pacienti au pierdut lupta cu noul coronavirus la Resita, decesele fiind raportate joi de Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin! In toate cazurile semnalate, pacientii erau in varsta si au avut comorbiditati: o femeie de 68 de ani din Reșița, cu insuficiența cardiaca, HTA…