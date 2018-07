Stiri pe aceeasi tema

- Formația din Ciarda Roșie a facut al treilea transfer al verii. Cel mai nou nume din lotul Ripensiei Timișoara e George Monea, un mijlocaș U21 care provine de la nou promovata in elita FC Hermannstadt, dar care in sezonul trecut a evoluat in doar trei partide pentru sibieni. Conducerea roș-galbenilor…

- Lotul lui ACS Poli din presezon s-a ”stabilizat” la mijlocul acestei saptamani. In plus, Ionel Ganea i-a avut de azi-dimineața la antrenament pe cei doi sarbi care au semnat ieri, Andrej Mrkela și Igor Basic. In schimb, timișorenii nu au inca un antrenor secund oficial iar jucatorii au interzis la interviuri…

- Surprize in prima manșa a optimilor de finala ale Cupei Moldovei la fotbal editia 2018-2019. Zimbru Chișinau a reușit doar un egal, scor 0-0 cu reprezentanta Diviziei B, CSF Spartanii Selemet, iar Dinamo-Auto Tiraspol a fost invinsa cu 0-1 de divizionara secunda, FC Cahul.

- Astra Giurgiu s-a desparțit de mijlocașul Alexandru Dandea, iar acesta și-a gasit deja un nou angajament. TV Telekom Sport anunța ca fotbalistul de 30 de ani s-a ințeles cu nou-promovata AFC Hermannstadt, care a terminat pe locul 2 in campionatul recent incheiat din liga secunda și va bifa primul sezon…

- Alexandru Pelici, antrenorul divizionarei secunde FC Hermannstadt, si-a facut incalzirea pentru Liga 1, dupa ce in Cupa Romaniei a reusit sa elimine patru echipe de pe prima scena a fotbalului romanesc. Formatia din Sibiu s-a calificat in utimul act al Cupei Romaniei, dupa 4-2 la general cu Gaz Metan…

- Formatia antrenata de Alexandru Pelici va juca in finala impotriva celor de la CSU Craiova, ocupanta locului 3 in Liga 1 Betano. Finala se va disputa 27 mai, pe Arena Nationala. Hermannstadt este prima echipa din Liga a doua ce joaca finala Cupei Romaniei dupa 36 de ani, din sezonul 1981-1982. Atunci,…

- Tenismanul argentinian Diego Schwartzman il va infrunta pe spaniolul Rafael Nadal, liderul mondial, in optimile de finala ale turneului ATP World Tour Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.200.860 euro. Sud-americanul, cap de serie numarul 13, a trecut in turul secund…

- Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca semifinala Cupei Romaniei la fotbal cu Gaz Metan Medias reprezinta pentru el si formatia sa o sansa de a scrie istorie pentru Sibiu. ''Este o sansa pentru fiecare dintre noi sa…