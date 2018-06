Stiri pe aceeasi tema

- Primele meciuri din etapa 1 a celei de-a treia editii a Cupei AJF, competitie rezervata echipelor de juniori A1, nivel judetean si la care iau startul 32 de echipe participante in Ligile a 4-a, a 5-a si a 6-a, sunt programate astazi, pe Stadionul ,,Cornel Negoescu”, dupa urmatorul program, care a suferit…

- Echipa de fotbal FC Viitorul a ajuns la cinci transferuri perfectate in aceasta vara, dupa ce a semnat contracte cu Catalin Tira, Robert Bajan si Eduard Florescu, potrivit site-ului oficial al clubului. Toti au semnat contracte pe trei ani. Atacantul Catalin Tira, care va implini…

- Asociatia Judeteana de Fotbal organizeaza, incepand de saptamana viitoare, in intervalul 19 iunie – 1 iulie, a treia editie a Cupei AJF, competitie rezervata echipelor de juniori A1, nivel judetean. La aceasta competitie vor lua startul 32 de echipe participante in Ligile a 4-a, a 5-a si a 6-a. Finala…

- Dinamo i-a prezentat astazi pe primii doi jucatori transferați in aceasta vara: atacantul Mircea Axente (31 de ani/FC Botoșani) și mijlocașul Deian Sorescu (20 de ani/ASU Poli Timișoara). Florin Bratu a fost prezent și el la conferința de presa unde i-a prezentat pe cei doi și anunța noi transferuri…

- Comitetul Executiv al FRF, desfasurat luni, 4 iunie, a aprobat calendarele competitionale pentru noile sezoane ale campionatelor Ligii 2, respectiv Ligii 3. Liga 2: doua promovate direct, o echipa la baraj si cinci retrogradate. Esalonul secund, din care vor face parte ACS Poli, UTA, FC Arges, ASU Poli,…

- Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a scufundat in lacul Ghioroc, aflat in apropierea localitații cu același nume din județul Arad. „In aceste momente 4 echipaje a Detașamentului de Pompieri Arad, 1 descarcerare grea, 1 de scafandrii și 2 SMURD intervin in zona lacului Ghioroc. „Un autoturism…

- Pentru ca lumea digitala ne conecteaza din ce în ce mai mult, apare o tendința tot mai accentuata de a ne face bagajul și de a calatori pe perioade lungi de timp, de a explora, a cunoaște și a împarți cu ceilalți din experiențele traite. momondo.ro, motorul de cautare pentru hoteluri…

