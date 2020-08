Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara in istorie, județul Suceava nu va avea o reprezentanta in turul I al Cupei Romaniei la fotbal. S-a ajuns in aceasta situație nedorita ca urmare a pandemiei generate de Covid-19, care a dus la intreruperea campionatelor din ligile inferioare. Cupa Romaniei, faza județeana, era ajunsa…

- Vești bune pentru elevii care provin din familii defavorizate. Aceștia pot primi tichete in valoare de 500 de lei pe an. Ele nu pot fi preschimbate in numerar, fiind utilizate doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate si numai pentru achizitionarea serviciilor de sprijin educațional pentru…

- CSM Lugoj, singura formatie din Timis sigura de participarea in eurocupe in viitorul sezon, si-a aflat in aceasta saptamana programul din toate cele trei competitii in care e inscrisa. Voleibalistele participa in elita – Divizia A1, Cupa Romaniei, dar si in CEV Challenge Cup. Adversara din Europa se…

- Sportivii legitimați la cluburile focșanene au caștigat cinci medalii de bronz și s-au clasat de șapte ori pe locul al patrulea Vlad Dulcescu, produs al CS Unirea Focșani, unde a fost antrenat de Fanel Iliescu, acum legitimat la Politehnica Iași și Universitatea Timișoara, aur la Cupa Romaniei, la 400…

- Social-democrații din Timiș reclama o politica de racolari ce ar fi dusa de liberalii din județ, „dovada vie ca disperarea de a capitaliza voturi e mare, la fel de mare ca panica legata de viteza cu care coboara galben-albaștrii in sondaje”. Intr-un comunicat de presa semnat de „echipa noului PSD Timiș.…

- Protestatarii au aruncat cu pietre in forțele de ordine care protejau intrarea in Parlamentul de la Belgrad in a patra seara de proteste impotriva ”manipularii pandemiei” de catre autoritațile sarbe. Majoritatea celor cateva mii de manifestanți au fost pașnici, dar cateva grupuri, formate in mare parte…

- REȘIȚA – Primul episod al campaniei despre Cupa Romaniei il are ca ambasador FRF pe Miodrag Belodedici, de 5 ori caștigator al Cupei, și in postura de gazda speciala pentru trofeu pe Dorinel Munteanu, jucatorul cu cele mai multe meciuri pentru naționala Romaniei, dar care nu a cucerit Cupa Romaniei!…

- Dinamo și FCSB joaca acum turul semifinalei Cupei Romaniei. Spectatorii nu au acces pe stadion, dar au gasit modalitați inedite de a urmari partida. Protocolul adoptat de MTS pe timpul crizei coronavirusului nu permite accesul spectatorilor la meciurile din Liga 1. Fanii au gasit insa soluții pentru…