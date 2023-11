ACS Floreta Timişoara lansează primul curs de scrimă pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii Sub sloganul „Confruntare, curaj și strategie pentru toți”, in acest sfarsit de saptamana, vineri, 10 noiembrie, Asociația Club Sportiv Floreta Timișoara lanseaza in exclusivitate primul curs de scrima din Romania destinat persoanelor cu dizabilitați locomotorii, promovand incluziunea in acest sport cu multe avantaje care contribuie la dezvoltarea fizica și psihica a persoanelor. Cursul se adreseaza […] Articolul ACS Floreta Timisoara lanseaza primul curs de scrima pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

