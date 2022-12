Stiri pe aceeasi tema

- SIGURA PE EA… Magistratul de la Judecatoria Vaslui care a decis arestarea Irinei Arcaleanu și Denisei Manalau a apreciat ca la dosar sunt suficiente probe din care sa rezulte presupunerea rezonabila ca cele doua au savarșit infracțiunile de viol, lipsire de libertate in mod ilegal și de lovire sau alte…

- ULTIMELE PREGATIRI… Bradul de Craciun care va aduce atmosfera de sarbatoare in centrul orașului a ajuns astazi in Piața Civica din municipiul Vaslui. Acesta a fost deja amplasat in fața statuii lui Ștefan cel Mare și urmeaza sa fie impodobit incepand de maine. In acest an, bradul a fost adus la Vaslui…

- SFINȚIRE… Astazi, in fața bisericii Sfinții Petru și Pavel, situata intre blocuri, in partea de Sud a Barladului, s-au strans sute de credincioși care participa la slujba și așteapta ca la finalul ei sa poata trece prin fața Altarului. Trei inalte fețe bisericești oficiaza la Barlad slujba de sfințire…

- SITUAȚIE… La Stanilești se muncește de zor, treburile edilitare merg struna, drept dovada ieri o echipa de angajați ai Primariei lucrau cu tragedere de inima pe acoperișul fostului magazin al raposatei cooperații. Ideea este, spun satenii, ca vechile țigle sa fie date jos, pentru ca acolo aleșii locali…

- SA AJUTAM… Exista tot felul de motive pentru care vasluienii sunt nevoiți sa sune la serviciile de urgența, iar multe dintre ele sunt chiar inspaimantatoare. Persoanele care se afla la celalalt capat al firului sunt instruite sa faca fața zilnic situațiilor de viața sau de moarte. Vorbesc cu oameni…

- CONCURS… O noua competitie pentru elevii vasluieni, pasionati de lectura. Este vorba despre Concursul „Citesti si castigi”, organizat de Biblioteca Judeteana „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui. Pot participa copiii si adolescentii cu varste intre 11 si 18 ani, elevi ai unei scoli din municipiul Vaslui,…

- SFASIETOR…O mama din Vaslui isi striga durerea si neputinta, solicitand ajutor pentru a-si salva fiul de 15 ani. „Ovidiu, copilul nostru, este grav bolnav si are nevoie de operatie la coloana vertebrala fiindca s-a deformat atat de mult incat curand ii va presa plamanii si se va sufoca. Din pacate,…