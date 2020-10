Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Alexandria a reusit scorul etapei a 5-a a Ligii I feminine de fotbal, 6-2 cu Asociatia Fotbal Club Fair-Play, miercuri, in deplasare. Campioana en titre, Olimpia Cluj a reusit a cincea victorie consecutiva, 3-1 cu Vasas Femina Odorhei. Rezultatele de miercuri:…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat golul prin care Genclerbirligi a invins-o pe Besiktas Istanbul cu scorul de 1-0, duminica, in deplasare, intr-o partida din etapa a patra a campionatului de fotbal al Turciei. Stancu a marcat in min. 8, cu o lovitura de cap, din centrarea polonezului…

- REȘIȚA – ACS Banat Girls Reșița a obținut prima victorie din actualul sezon din Liga 1, 3-1 cu ACS Fotbal Feminin Baia Mare. Echipa antrenata de Daniel Amariei a marcat prin Nicoleta Lazar (min. 39), Rita Panova (min. 75) și Rebeca Ursachi (min. 81), iar golul oaspetelor a fost inscris de Diana Pop…

- Formatia de fotbal feminin Fortuna Becicherecu Mic si-a continuat in weekend parcursul bun din acest sezon cu o victorie in deplasare la malul marii. Pe arena SNC, din Constanta, a fost 7-1 pentru jucatoarele lui Sorin Bindescu in fata gazdelor de la Selena. Lidera la zi in elita feminina, gruparea…

- REȘIȚA – Fotbalistele de la Banat Girls au cedat acasa, scor 1-4, in fața formației Heniu Prundu Bargaului, in etapa a III-a Ligii 1! Fetele antrenate de Daniel Amariei au fost egale adversarelor lor doar o repriza, in care meciul a fost unul echilibrat, cu ocazii la ambele porți. Oaspetele au deschis…

- Cristian Popescu Piedone e noul primar al Sectorului 5. Piedone, fost primar al sectorului 4, a castigat in fata candidatului PNL – USR, Cristian Bacanu, care a recunoscut victoria adversarului sau. „Cetatenii din Sectorul 5 au ales altfel. Dupa finalizarea numaratorii paralele, noul primar al sectorului…

- REȘIȚA – ACS Banat Girls Reșița va debuta in prima liga sambata, 5 septembrie, de la ora 11:00, acasa, impotriva echipei Fortuna Becicherecu Mic. In campionatul Ligii 1 vor evolua 12 echipe, dupa ce CS Școala de Fotbal Luceafarul Filiași și CSȘ Targoviște s-au retras! La formația din Becicherecu Mic…

- REȘIȚA – Chiar daca nu vor putea sa-i susțina momentan din tribuna pe fotbaliștii antrenați de Alex Pelici, suporterii pot ajuta clubul financiar prin intermediul cardurilor de fidelitate! Cardurile de fidelitate CSM Reșița pot fi achiziționate de la birourile din Valea Domanului, zilnic, de luni pana…