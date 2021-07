ACS Banat Girls caută tinere talente REȘIȚA. Antrenorii de la ACS Banat Girls Reșița organizeaza vineri, de la ora 17:00, o selecție pentru formarea echipelor de U15 și U13, la fotbal feminin. Fetele care nu pot ajunge la selecția de la Storia del Calcio pot contacta clubul pe pagina de Facebook! „Dupa un an in care am așteptat reluarea fotbalului feminin juvenil, de abia așteptam sa ne intalnim cu tinerele noastre jucatoare. Ne dorim mult sa reluam antrenamentele și așteptam orice fata care dorește sa joace fotbal. Speram ca, impreuna cu noi, acestea vor crește și vor evolua pe viitor la cel mai inalt nivel”, a declarat Dan Popescu,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania și niciodata nu s-a ferit sa vorbeasca despre trecutul ei, despre viața sa personala. Acum, Elena Gheorghe a facut un anunț la noua ani de la casatoria cu Cornel Ene, soțul ei. Cantareața a dezvaluit printr-o postare pe rețelele de socializare ca ea…

- Militarii de la comandamentul Brigazii 76 Cercetare Supraveghere și Recunoaștere „Dacia“ au donat sange miercuri la Centrul de Transfuzie Sanguina al Ministerului Apararii Naționale. Ei au scris pe pagina de Facebook a brigadei ca donarea de sange este „un gest de altruism fața de semenii…

- Astfel, Facebook a anuntat ca accepta ca principiul unei cote minime a impozitului pe profit de 15%, adoptat de ministrii de Finante ai statelor din G7, poate inseamna ca va plati taxe mai mari si in locuri diferite. ”Facebook a cerut de mult timp o reforma a reglementarilor referitoare la impozitul…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, susține o conferința de presa pe tema performantelor obtinute de baschetbalistele de la Olimpia CSU Brasov in sezonul competitional 2020-2021. Fetele au obținut Locul III la U20 și Locul II la U18. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa…

- Sambata dupa-amiaza, de la ora 17.30, sunt programate confruntarile retur ale barajului de promovare in liga a doua de fotbal. Dupa infrangerea cu 0-1 de pe Stadionul Tineretului, de saptamana trecuta, SR Brașov va juca manșa a doua in deplasare, la Vedița Colonești. De asemenea, dupa victoria cu 1-0,…

- RAADPFL Craiova a colorat copacii din Parcul Puskin. Actiunea a avut loc ieri, angajatii Regiei din subordinea primariei beneficiind chiar si de „ajutorul“ primarului Craiovei. Lia Olguta Vasilescu a vopsit personal cateva trunchiuri de copac, dupa care a postat imaginile pe pagina personala de socializare.…

- Garda de Mediu Dolj și-a luat rolul in serios și la recomandarile comisarului șef, Octavian Berceanu a devenit proactiva. prin urmare, reprezentanții GM Dolj au ajuns miercuri in localitatea doljeana Bechet. Trebuie precizat ca in urma cu o saptamana, șeful Garzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu…

- „Nu am avut nicio inștiințare. Luni s-au prezentat la noi acasa doua doamne și au spus ca doua dintre fetele care sunt cu fiul cel mare la școala au fost luate deja de Protecția Copilului.Nu am reușit sa vedem copiii de cand au fost luați. Am vrut macar bebelușul și ni s-a spus ca nu este posibil. Cel…