Stiri pe aceeasi tema

- ITM Argeș transmite urmatoarele: “ Incepand cu data de 01.01.2022, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe țara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.950 din 05 octombrie 2021, salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata…

- A fost aprobata Procedura privind organizarea și inscrierea in cadrul Registrului RO e- Factura Prin Ordinul Președintelui A.N.A.F. 1713/ 2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 1040/ 01.11.2021 au fost aprobate Procedura privind organizarea și inscrierea in cadrul Registrului RO e- Factura cat și formularul…

- O creștere alarmanta s-a inregistrat in ultima perioada in Romania, ca urmare a restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de coronavirus. Autoritațile au afirmat ca, in ultimele doua luni, numarul șomerilor a crescut de șapte ori. In ultima perioada, peste 500.000 de angajați au fost trimiși in șomaj…

- 16 localitați din Argeș sunt in carantina de noapte saptamanala și de weekend, rata de infectare depașind 6 la mia de locuitori. Masuri pentru toate localitațile din județ care au o incidența mai mare de 6 la mia de locuitori – purtarea maștii obligatorie in interior și in exterior pentru persoanele…

- Mai multi ursi bruni de pe raza unor fonduri cinegetice din judetele Arges, Mures si Suceava vor fi impuscati, in baza unor ordine ale ministrului Mediului, Apelor si Padurilor. Actele normative, publicate miercuri in Monitorul Oficial, prevad recoltarea prin metoda „la panda" a cinci ursi, unul din…

- Marți, Hotararea de Guvern nr. 985/2021 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, insemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I. Conform…

- Un proiect de hotarare de guvern publicat vineri de ministerul Economiei prevede noi reguli si amenzi pentru comerciantii care vor sa atraga consumatorii cu false reduceri de prețuri, de Black Friday sau alte campanii promoționale, informeaza startupcafe . Orice notificare de reducere a prețului trebuie…