Acordurile care sperie EUROPA! Putin a găsit un client uriaș pentru gazele sale naturale Președintele rus Vladimir Putin a dezvaluit vineri ca a incheiat acorduri de furnizare de gaze și petrol cu China, prin contracte care se ridica la circa 117,5 miliarde de dolari, ceea ce marcheaza o intensificare a exporturilor Rusiei catre Orientul Indepartat intr-un moment de tensiuni ridicate cu clienții europeni din cauza situației din Ucraina, scrie Reuters. Rusia este deja al treilea cel mai mare furnizor de gaze al Beijingului și iși consolideaza acum legaturile cu China, cel mai mare consumator de energie din lume, reducandu-și dependența de clienții sai tradiționali de energie din Europa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

