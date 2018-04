Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american a transmis joi o recomandare Congresului pentru aprobarea vanzarii de armament catre Arabia Saudita in valoare de 1,31 miliarde de dolari, a informat Agentia de Cooperare in Securitate al Ministerului Apararii (DSCA), scrie Agerpres, citand EFE.

- Compania suedeza de retail H&M are probleme tot mai mari cu vanzarea hainelor și pare ca nu poate ține pasul cu concurența acerba. New York Times relateaza ca H&M are un stoc uriaș de produse nevandute, a caror valoare se ridica la aproximativ 4,3 miliarde de dolari.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marti la Casa Alba pe printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului saudit, relateaza Reuters. Cei doi au discutat in Biroul Oval despre acordul bilateral incheiat anul trecut la Riad privind investitii de 200 de miliarde de dolari ale Arabiei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marti la Casa Alba pe printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului saudit, relateaza Reuters. Cei doi au discutat in Biroul Oval despre acordul...

- Un mandat de arestare pe numele surorii printului mostenitor al Arabiei Saudite, Hassa bin Salman, a fost emis la Paris, in conditiile in care printesa este acuzata ca a ordonat garzii sale de corp sa bata un muncitor chemat sa efectueze lucrari in apartamentul sau parizian, anunta AFP.

- Reconstructia Irakului dupa trei ani de razboi cu organizatia jihadista Stat Islamic va necesita fonduri de 88,2 miliarde de dolari (71,9 miliarde de euro), a declarat luni ministrul irakian al planificarii, Salman al-Jumeili, in deschiderea conferintei internationale care a inceput luni in Kuweit,…

- Apple a anunțat un profit net de 20 de miliarde de dolari pe ultimele trei luni din 2017, in creștere fața de cele 17,8 miliarde de dolari din același interval al anului 2016, datorita lansarii iPhone X, care are un preț de pornire de o mie de dolari, dar și veniturilor mai mari din servicii online…

- Jamie Dimon, CEO-ul bancii JPMorgan Chase a fost platit cu 29,5 milioane de dolari in 2017, venitul acestuia fiind in crestere cu 5% fata de anul anterior, si cel mai mare din ultimii 10 ani, cand Dimon a incasat 50 de milioane de dolari, potrivit Quartz. Dimon primeste un salariu de baza…