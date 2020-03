Stiri pe aceeasi tema

- "Nu sunt permise trecerile ilegale de migranti prin Marea Egee deoarece este periculos", se arata intr-un comunicat al garzii de coasta, care citeaza un ordin prezidential. Ministerul de Interne turc va monitoriza aplicarea ordinului. Citeste si Putin si Erdogan au transat soarta razboiului…

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa deblocheze un ajutor de urgenta in valoare de 170 de milioane de euro in vederea infruntarii situatiei umanitare din Siria, a anuntat miercuri un oficial european de rang inalt in cursul unei vizite in Turcia, relateaza AFP, potrivit news.ro:”Am anuntat un…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa sustina initiativele turce menite sa solutioneze conflictul din Siria daca vrea sa puna capat crizei migratiei, informeaza AFP. "Daca tarile europene vor sa solutioneze problema, ele trebuie…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa sustina initiativele turce menite sa solutioneze conflictul din Siria daca vrea sa puna capat crizei migratiei, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Daca tarile europene vor sa solutioneze problema,…

- Deschiderea granitelor Turciei pentru migrantii ilegali a dus la incidentele grave la granitele cu Grecia. Peste 10.000 de migranti incearca sa intre in Grecia incepand de joia trecuta, cand Ankara a anuntat ca nu se mai considera constransa de acordul incheiat cu Uniunea Europeana in 2016…

- Situație critica la granița dintre Turcia și Uniunea Europeana. Dupa ce Ankara a decis sa le permita migranților sa plece inspre Europa, zeci de mii de persoane, in special din Siria, se afla la frontierele Turciei cu Grecia și Bulgaria. In plina stare de alerta din pricina coronavirusului, miile de…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a scris pe Twitter ca Grecia va apara granitele Uniunii Europene si i-a avertizat pe migranti ca ii va respinge daca incearca sa treaca frontiera. De partea greceasca a granitei au aparut soldati inarmati cu gaze lacrimogene si bombe sonore. Este suspendarea legala?…

- Recep Erdogan acuza UE lasa singura Turcia sa aiba grija de migranți și anunța ca șara sa va lasa granițele deschise pentru ca aceștia sa ajunga în Europa. „Nu vom închide portile în perioada urmatoare si acest lucru va continua. De ce? Uniunea Europeana trebuie sa-si…