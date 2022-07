Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat marti un plan de reducere coordonata a consumului lor de gaz, pentru a diminua dependenta fata de Moscova, dupa o noua scadere drastica a livrarile rusesti, a anuntat presedintia ceha a Consiliului UE, potrivit AFP. „Nu a fost o misiune imposibila! Ministrii…

- Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene, Kadri Simson, a declarat luni, 28 iunie, ca este probabila o ”intrerupere grava” a aprovizionarii cu gaze a Uniunii Europene din Rusia.Ea a indemnat tarile sa isi actualizeze planurile de urgenta pentru socurile de aprovizionare si sa foloseasca…

- Norvegia va trimite in UE mai multe gaze naturale, potrivit unui acord incheiat joi, 23 iunie. Anuntul vine in contextul in care aproape jumatate dintre statele membre se confrunta cu o reducere a livrarilor de gaze rusesti, informeaza Reuters. Frans Timmermans, vicepresedintele executiv pentru Pactul…

- Slovacia importa din Rusia aproape tot petrolul de care are nevoie, iar tara sustine ca are rezerve suficiente pentru 120 de zile. Din acestea motive, Slovacia va incerca sa obtina o exceptie de la orice embargou impotriva petrolului rusesc care va fi convenit de Uniunea Europeana in urmatorul sau pachet…

- Uniunea Europeana refuza sa plateasca in ruble pentru achizițiile de gaz din Rusia și trebuie sa se pregateasca pentru o intrerupere a livrarilor, au avertizat Comisia Europeana și președinția franceza a Consiliului dupa o reuniune de urgența a miniștrilor Energiei din UE-27 la Bruxelles, potrivit AFP.…

- Comisia Europeana ar putea acorda Ungariei si Slovaciei o exceptie de la embargoul privind achizitiile de petrol din Rusia, care este pregatit in prezent de executivul european, avand in vedere dependenta crescuta a celor doua state membre de titeiul rusesc, au declarat luni pentru Reuters doi oficiali…