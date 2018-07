Acordul intre UE si Statele Unite anuntat de Donald Trump si Jean-Claude Juncker trezeste sperante de armistitiu in conflictul comercial care ameninta, in primul rand, Berlinul, dar si intrebari la Paris, care aminteste de linile sale rosii. Germania, ale carei excedente comerciale record si industria auto sunt in colimatorul politicii protectioniste a presedintelui american, si-a exprimat joi satisfactia, potrivit Rador, care citeaza La Libre. Editorial WSJ: Unele vești bune privind comerțul