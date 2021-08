Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a lichidat un lider al gruparii Stat Islamic - Khorasan. Jihadiștii din aceasta aripa ISIS sunt autorii macelului de pe aeroportul din Kabul, unde un atentator sinucigaș a ucis aproape 170 de persoane, intre care și 13 pușcași marini americani.

- Armata americana din Kabul a fost avertizata in privința unei serioase amenințari ISIS, dupa ce mai multe ambasade au primit informații cu privire la un posibil atac terorist. Autoritațile straine sunt presate de timp și incerca sa ii evacueze cat mai repede pe cetațeni. Soldații americani au fost inșiințați…

- Forțele americane care ajuta evacuarea afganilor disperați sa fuga de regimul talibani se pregatesc vineri de noi atacuri dupa ce un atacator sinucigaș al Statului Islamic a ucis 85 de oameni, printre care 13 soldați din armata SUA, în fața porților aeroportului din Kabul, transmite Reuters. Un…

- Ministerul de Externe britanic a transmis, miercuri seara, recomandarea ca cetatenii britanici sa nu se deplaseze spre aeroportul international Hamid Karzai din Kabul, acolo unde mii de persoane asteapta sa se imbarce intr-un avion pentru a pleca din tara inainte de data-limita de 31 august, cand SUA…

- Sapte persoane si-au pierdut viata in haosul care inconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, in conditiile in care zeci de mii de persoane incearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza dpa, Reuters si AFP. „Conditiile…

- Zeci de soldati afgani s-au refugiat in Uzbekistanul vecin de teama ofensivei talibanilor in Afganistan, au anuntat duminica autoritatile de la Taskent, informeaza AFP. Trupele uzbece aflate la frontiera dintre cele doua tari au arestat 84 de soldati afgani si au fost initiate discutii cu autoritatile…

- Caderea rapida a forțelor armate și a guvernului din Afganistan a luat prin surprindere administrația Biden, care estimase ca ar putea dura luni de zile pana sa cada guvernul din Kabul, ceea ce ar fi dat timp suficient trupelor americane pentru a pleca, a relatat CNN . Fostul presedinte american Donald…

- Pentagonul a anuntat marti ca a retras jumatate din trupele si echipamentele sale militare din Afganistan, transmite Reuters. Armata SUA a transferat echivalentul a aproximativ 500 de incarcaturi de avioane mari de marfa, potrivit unei actualizari a Comandamentului Central al SUA. Aproximativ…