Stiri pe aceeasi tema

- Rusia, Kazahstan, Turkmenistan, Azerbaidjan si Iran au semnat duminica, in Kazahstan, o conventie privind statutul juridic al Marii Caspice, un acord istoric incheiat dupa mai mult de 20 de ani de negocieri, relateaza AFP si Reuters. Reuniti in portul kazah Aktau, liderii celor cinci state riverane…

- Rusia va face tot ce este posibil pentru a mentine acordul nuclear semnat in 2015 intre marile puteri din P5+1 (SUA, Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania) si Iran, a afirmat joi ministrul de Externe de la Moscova, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, au purtat o discuție telefonica in legatura cu acordul cu Siria, cel de-al cincilea summit al Marii Caspice și relațiile bilaterale dintre cele doua țari, potrivit Ministerului de Externe de la Moscova. ”Cei…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au discutat joi, la Moscova, despre acordul nuclear cu Iranul si progresele inregistrate in Peninsula Coreeana, a relatat agentia de presa TASS, preluata de Reuters, informeaza Agerpres.Guterres a afirmat…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au discutat joi, la Moscova, despre acordul nuclear cu Iranul si progresele inregistrate in Peninsula Coreeana, a relatat agentia de presa TASS, preluata de Reuters. Guterres a afirmat ca Moscova si Natiunile Unite…

- Administratia Donald Trump a initiat discutii preliminare in scopul instalarii unui puternic sistem antiracheta in Germania, pentru suplimentarea capacitatilor defensive in Europa, afirma surse citate de agentia Reuters, situatia riscand sa amplifice tensiunile cu Rusia, transmite Mediafax.Potrivit…

- SUA vor exercita o 'presiune financiara fara precedent' asupra regimului de la Teheran, cu 'sanctiunile cele mai puternice din istorie', si nu vor renegocia acordul din 2015 privind programul nuclear iranian, a anuntat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, potrivit Reuters,…

- Președintele Ucrainei, Petro Porosenko, a semnat decretul pentru adoptarea deciziei de extindere a sancțiunilor asupra companiilor și entitaților din Rusia, potrivit informațiilor publicate vineri pe site-ul prezidențial, informeaza Reuters.