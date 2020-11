Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un purtator…

- Cele doua parti au anuntat ca runda de negocieri din aceasta saptamana referitoare la incheierea unui nou acord post-Brexit valabil incepand din 2021 a inregistrat unele progrese, dar nu un progres major. Potrivit UE, acordul trebuie convenit pana la sfaritul acestei luni, sau cel tarziu in primele…

- ''Divergente grave'' persista la negocierile dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana privind viitoarea lor relatie post-Brexit, a declarat vineri negociatorul sef european Michel Barnier, la capatul unei saptamani de noi tratative intre Bruxelles si Londra, in timp ce negociatorul sef britanic David…

- Uniunea Europeana este decisa sa ajunga cu Regatul Unit la un acord privind relatiile comerciale post-Brexit, dar va fi ferma si realista cu Londra dupa ce premierul Boris Johnson a decis sa rupa 'acordul de divort', a afirmat miercuri negociatorul-sef al UE Michel Barnier, transmite Reuters potrivit…

- Guvernul britanic planuiește o legislație care ar submina ultima versiune a acordului pe tema Brexitului la care s-a ajuns în octombrie. Demersul amenința sa perturbe actualele negocieri comerciale dintre UE și Regatul Unit, care ar urma sa se reia marți, la Londra, potrivit Financial Times.Susținatorii…

- Regatul Unit nu va deveni ''un stat-vasal'' al Uniunii Europene, indiferent care va fi acordul comercial post-Brexit încheiat cu cei 27, a afirmat duminica negociatorul britanic David Frost, citat de AFP și Agerpres."Nu vom fi un stat-vasal", a declarat oficialitatea…

- Negocierile intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la viitoarea lor relatie nu au avansat semnificativ in cursul recentei runde de discutii din aceasta saptamana, a afirmat vineri negociatorul-sef al UE pentru acest dosar, Michel Barnier, potrivit Reuters si AFP. ''Cei care sperau…