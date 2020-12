Acordul post-Brexit, întârziat în Ajunul Crăciunului din cauza unor negocieri aprige cu privire la pescuit Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen urma initial sa discute cu premierul britanic Boris Johnson pentru a incheia un compromis, care ar fi fost anuntat ulterior. Insa aceasta convorbire nu a fost confirmata. ”Este o cearta pe cifrele (pescuitului). Iar acesta este un semn rau”, declara o sursa europeana. ”Negocierile inca nu s-au terminat”, avertizeaza alta sursa europeana, care apreciaza ca ”deznodamantul nu trebuie sa intarzie prea mult”. Finalizarea acestor negocieri laborioase, care au inceput in martie, le va permite celor doua parti sa evite un ”no deal” stanjenitor politic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

