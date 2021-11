Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca Gantz nu a oferit mai multe detalii despre aceste presupuse operatiuni, el le-a incadrat in ceea ce a denumit ‘’export de terorism iranian’’ sub conducerea ayatollahului Ali Khamenei. Mai mult, ministrul israelian al apararii a evocat ca, in 2018, Teheranul a utilizat drone incercand sa transfere…

- Declaratiile lui Blinken, facute intr-un interviu acordat duminica CNN, au avut loc la o zi dupa ce Statele Unite, Germania, Franta si Marea Britanie au cerut Iranului sa reia respectarea acordului nuclear din 2015 pentru ”a evita o escaladare periculoasa”. Acordul, in temeiul caruia Iranul restransese…

- Europenii trebuie sa garanteze respectarea acordului privind programul nuclear iranian asupra caruia vor avea loc discutii in curand, la Viena, a declarat luni purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Said Khatibzadeh, informeaza agerpres.ro.

- Negocierile cu privire la programul nuclear iranian la Viena se "vor relua foarte curand", a declarat vineri, la New York, ministrul de externe iranian, Hossein Amir-Abdollahian, denuntand ''mesajele contradictorii'' din partea Statelor Unite cu privire la revenirea acestora in acordul international…

- Context: Pana la 23 februarie 2021, AIEA (Agentia Internationala pentru Energie Atomica) a verificat si a monitorizat punerea in aplicare de catre Iran a angajamentelor sale legate de domeniul nuclear al Planului Comun si Cuprinzator de Actiune (JCPOA) semnat in 2015, de SUA, Marea Britanie, Franta,…

- Ministrii de externe ai statelor membre ale acordului nuclear iranian ar urma sa participe in aceasta saptamana la o reuniune in New York, in incercarea de a relansa negocierile ce vizeaza revenirea Statelor Unite in acest pact, informeaza AFP preluat de agerpres. "Vom avea, fara indoiala, o intalnire…

