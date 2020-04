Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cum se distribuie ”paștile” și ”sfanta lumina”: Marcel Vela a revizuit protocolul cu Biserica Ortodoxa Romana Miercuri seara, Marcel Vela a anunțat ca protocolul semnat intre MAI și Biserica Ortodoxa Romana a fost modificat, dupa cum urmeaza: ”Am avut o noua discuție, in aceasta seara,…

- Marcel Vela a fost criticat in spatiul public pentru protocolul MAI-Biserica Ortodoxa care permite politistilor sa imparta Lumina pe strada. Ministrul de Interne este un om credincios, dovada fiind declaratiile sale date de-a lungul anilor. In 2011, Vela a spus ca i-ar fi placut sa fie staretul unei…

- "Doamne, Dumnezeule, este total neadevarata. Eu vorbesc mai ales de judetul Botosani, unde sunt si eu, dar nu cred ca se intampla undeva. Nici nu stiu unde sa incadrez aceasta declaratie. Probabil la declaratie iresponsabila. De ce doar primarii PSD sunt inclusi aici? Primarii PSD sunt cei mai credinciosi…

- Președintele Klaus Iohannis va cere ministrului de Interne și premierului sa revina asupra acordului cu Biserica Ortodoxa, prin care enoriașii ar fi primit acasa Paști cu ajutorul poliției și prin intermediul unor administratori de bloc. Acesta a declarat a spus ca este prematura relaxarea care s-a…

- "Eu cred ca nemulțumirea și a mea și a multor oameni este legata de faptul ca toate deciziile luate de guvern și PNL sunt luate peste noapte și se bat cap in cap. Pe de o pare spui ca trebuie sa stam in casa și noaptea se bulucesc oameni prin aeroporturi, pe de o parte anunți sancțiuni, dupa care…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, face o previziune sumbra cu privire la viitorul ministrului de Interne, Marcel Vela, pe care il acuza ca a luat o masura populista prin a le permite romanilor sa mearga dupa Paști la Biserica, dar și sa iasa la bloc sa ia Lumina sfanta, Lumina care va fi adusa de...

- Pelerinajul de Florii se suspenda, Sfanta lumina va fi distribuita la cerere, in fata locuintelor, iar in noaptea de Inviere credinciosii cu candelele aprinse, pot iesi la ferestre si balcoane sau in curtile caselor lor, transmite Patriarhia Romana. ”Pelerinajul de Florii se suspenda anul acesta. Ramurile…

- In plina pandemie de coronavirus, țara noastra se confrunta cu o problema cu adevarat importanta. Patriarhia Romana a facut publica decizia referitoare la slujba de Paște, dar și despre modul in care credincioșii vor lua Lumina in Sfanta noapte de Inviere!