- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a apreciat vineri ca acordul de normalizare a relatiilor intre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) constituie 'o contributie importanta la pacea in regiune', transmite AFP.

- Turcia a acuzat vineri Emiratele Arabe Unite (EAU) de 'tradarea cauzei palestiniene' prin acceptarea de a semna un acord de normalizare a relatiilor cu Israel, sustinut de Statele Unite ale Americii (SUA), potrivit AFP. Acest acord, care urmeaza sa fie semnat in trei saptamani la Washington,…

- Acordul dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (UAE) nu va asigura pacea in regiune, a apreciat joi un consilier special in afaceri internationale al presedintelui Parlamentului iranian. Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a salutat in schimb acordul pentru normalizarea relatiilor dintre Israel…

- Israelul și Emiratele Arabe Unite au ajuns la un acord istoric pentru normalizarea relațiilor dintre cele doua state, relateaza BBC. Emiratele Arabe Unite nu recunoșteau, pana acum, existența Israelului. Acordul va purta numele „Abraham”, a anunțat Donald Trump, potrivit digi24.

- O înfrângere a lui Donald Trump la alegerile prezidentiale americane din noiembrie nu ar fi suficienta pentru redresarea relatiilor diplomatice dintre Washington si Berlin, a declarat ministrul german de externe Heiko Maas, într-un interviu publicat duminica, relateaza Agerpres.„Orice…

- Coordonatorul Germaniei pentru relațiile transatlantice a criticat decizia președintelui american Donald Trump de a retrage mii de soldați din Germania, relateaza Reuters.Trump a ordonat forțelor armate sa retraga 9.500 de militari din Germania, a anunțat vineri un oficial american.„Acest…