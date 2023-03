Stiri pe aceeasi tema

- Au fost fix la limita. Acordul care permite exportul de cereale ucrainene din porturile Marii Negre și care urma sa expire chiar astazi, a fost reinnoit. Despre asta a anunțat președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Ințelegerea a fost prelungita cu inca 120 de zile.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata prelungirea acordului international privind exportul de cereale ucrainene, informeaza Reuters si AFP. Liderul turc a facut anuntul in cadrul unui discurs televizat, fara a preciza durata prelungirii, care potrivit unui responsabil ucrainean va…

- Liderul sirian Bashar al-Assad a declarat ca este pregatit sa se intalneasca cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, cu condiția ca acesta din urma sa-și retraga trupele din nordul Siriei, intr-un interviu acordat presei ruse publicat joi. Aceste declarații vin a doua zi dupa o intalnire la Moscova…

- Anunțul vine dupa ce au existat semnale contradictorii cu privire la momentul probabil al alegerilor prezidențiale și parlamentare ca urmare a cutremurelor devastatoare din 6 februarie care au ucis peste 45.000 de oameni in Turcia, relateaza Reuters . Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a indicat…

- In lume nu exista așa multe evenimente satirice cu tenta politica de lunga durata, insa totuși ele exista. Una dintre cele mai faimoase, vibrante și de actualitate este procesiunea de Luni Roz, care are loc pe strazile din Koln și din alte orașe germane in timpul carnavalelor locale, scrie News.zerkalo…

- Echipele de cautare și salvare, care au intervenit in Turcia dupa cutremurele din 6 februarie, au scos dintre daramaturi peste 8.000 de supraviețuitori, a anunțat marți, 14 februarie, președintele Recep Tayyip Erdogan, realteaza agenția Anadolu, citata de Al Jazeera . Liderul de la Ankara a mai spus…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a lasat sa se ințeleaga, duminica, ca Turcia ar putea aproba cererea Finlandei de aderare la NATO, fara a face același lucru pentru Suedia. „Daca este necesar, putem transmite un mesaj diferit despre Finlanda. Suedia va fi șocata”, a declarat șeful statului turc…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind masurile de raspuns la introducerea unui plafon de preț pentru petrolul și produsele petroliere rusești, informeaza Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…