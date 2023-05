Stiri pe aceeasi tema

- Desi presa occidentala, cu trimitere la surse oficiale de la Kiev anunța ca astazi va avea loc o noua intalnire cu participarea tuturor parților implicate pentru prelungirea Acordului pe cereale, Moscova nu confirma niciun posibil contact pe acest subiect.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prezentat o cale de urmat care sa permita extinderea acordului privind exporturile de cereale din Ucraina, a anuntat luni biroul sau, dupa o intalnire cu ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, transmite AFP, citat de Agerpres.Antonio Guterres…

- Kievul a sustinut luni ca initiativa mediata de ONU ce permite exportul in siguranta de cereale ucrainene prin Marea Neagra risca sa fie " oprita " dupa ce Rusia a blocat inspectiile navelor participante, in apele turcesti, in timp ce Kremlinul a transmis ca perspectivele pentru o reinnoire a acordului…

- Administratia de la Moscova a reafirmat, sambata dupa-amiaza, ca a acceptat prelungirea Acordului exporturilor de cereale pe Marea Neagra doar 60 de zile, desi Ucraina a sustinut ca initiativa a fost prelungita 120 de zile.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, sambata, prelungirea Acordului dintre Rusia si Ucraina, garantat de Ankara si de Natiunile Unite, privind exporturile de cereale pe Marea Neagra.

- Rusia a propus luni prelungirea acordului asupra exporturilor de cereale ucrainene, care expira la 18 martie, cu doar 60 de zile, oferta criticata de Kiev care vede astfel acordul initial pus sub semnul intrebarii, relateaza France Presse."Acordul asupra +Initiativei cerealiere din Marea Neagra+…

- Administratia Rusiei mentine obiectiile privind prelungirea Acordului exporturilor de cereale pe Marea Neagra, afirma un diplomat turc, in contextul eforturilor pentru depasirea impasului."Preocuparile Rusiei sau problemele cu care se confrunta Rusia nu au fost inca solutionate", a declarat un diplomat…

- Contractele futures la grau de la Chicago s-au tranzacționat aproape de cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni, din cauza temerilor ca Rusia iși va intensifica razboiul din Ucraina. Conflictul reprezinta o amenințare pentru cultivarea și recolta granelor – și pentru exporturile de la Marea Neagra.…