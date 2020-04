Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a susținut o declarație de presa la Palatul Victoria, anunța știrileprotv.ro . Declarațiile ministrului de Interne: – Am avut o noua decizie cu Patriarhul Daniel și am ajuns la un nou acord pentru a revizui unele masuri – Acordul dintre Patriarhie și MAU din…

- Acordul incheiat de Ministerul de Interne cu Biserica Ortodoxa a fost modificat, astfel ca oamenii nu vor putea lua parte la slujbe nici in incinta, nici... The post Marcel Vela: Acordul MAI-BOR a fost modificat – Slujbele din noaptea de Inviere se vor oficia fara participarea credincioșilor in incinta…

- Declaratii de presa sustinute de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, miercuri noapte, despre un nou acord cu Biserica Ortodoxa, care a starnit critici aspre din partea președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Vela: In aceasta seara am auvt o noua discuție cu patriarhul BOR și am ajuns la un nou…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a anunțat, in acesta seara, ca acordul cu Patriarhia Romana a fost revizuit. Slujbele religioase din noaptea de Inviere se vor oficia cu respectarea indrumarilor BOR și prevederilor din Ordonanțele Militare (OM) privind reuniunile publice și distanțarea fizica, fara…

- Nu doar președintele Klaus Iohannis a criticat in termeni duri acordul dintre MAI și Biserica Ortodoxa, anunțat marți de ministrul Marcel Vela, ci și cele mai multe formațiuni parlamentare. USR, UDMR și PSD au cerut public demisia lui Vela de la MAI. „Pentru țopaiala decizionala, ca sa pastram un termen…

- "Traditiile sunt importante pentru fiecare popor. Din acest punct de vedere, preocuparea pentru respectarea lor este legitima. Pastele a fost si va fi intotdeauna o sarbatoare esentiala pentru un popor majoritar crestin. Insa implicarea cadrelor Ministerului de Interne intr-un efort national…

- "Asa cum a fost gandit acest parteneriat, daca este respectat, el nu va genera riscuri de raspandire a virusului. Acolo este vorba de doua momente, si anume momentul in care preotii dau catre credinciosi Pastele, in spatii deschise, si lumina, care va fi distribuita din biserica de reprezentanti…

- Sfanta Lumina va fi impartita cu ajutorul MAI Ministerul de Interne va ajuta Biserica Ortodoxa sa împarta credincioșilor Lumina Sfânta în seara Învierii. Ministrul de interne, Marcel Vela, a precizat, cu puțin timp în urma, ca pâinea binecuvântata…