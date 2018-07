Acordul dintre guvernul sirian și rebeli a determinat întoarcerea refugiaților în provincia Deraa Mii de persoane stramutate in sudul Siriei au luat drumul sambata spre locuintele lor dupa anuntul privind un acord intre regim si rebeli, constransi sa cedeze in provincia Deraa in fata unei ofensive devastatoare a trupelor Damascului, relateaza AFP, informeaza Agerpres. La capatul a doua saptamani de bombardamente aeriene sangeroase, un acord de armistitiu a fost convenit vineri seara, rezultat al unor negocieri intense intre Moscova - aliata a regimului lui Bashar al-Assad - si grupurile de insurgenti care controleaza Deraa. Initiativa este o noua lovitura pentru rebeliunea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

