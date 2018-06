'Acordul de pe insula Sentosa din 12 iunie va ramane in istoria mondiala', a subliniat Moon, conform unui comunicat emis de biroul sau de presa. El a promis sa scrie 'o noua istorie' cu Coreea de Nord si i-a omagiat pe Trump si Kim pentru 'curajul si determinarea lor'.



'Lasand in urma zilele intunecate de razboi si conflict, vom scrie un nou capitol de pace si cooperare. Vom fi aici impreuna cu Coreea de Nord in tot acest drum', a adaugat presedintele sud-coreean, informeaza Agerpres.



'Nu putem decat sa salutam un pas inainte important facut' la intalnirea Trump-Kim, a reactionat,…