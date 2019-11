Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a confirmat miercuri retragerea Statelor Unite din cadrul Acordului de la Paris privind schimbarile climatice, posibila la inceputul lunii noiembrie, ca urmare a deciziei anunțate inca din 2017, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Liderul de…

- "Intervenția în Orientul Mijlociu a fost cea mai proasta decizie din istoria Statelor Unite", a afirmat miercuri Donald Trump, la trei zile dupa ce a anunțat retragerea trupelor americane din sectoarele apropiate de granița turca, în nordul Siriei, scrie AFP.Acest anunț…

- Decizia lui Donald Trump de a retrage militari americani stationati in Siria, in apropierea frontierei turce, priveste doar ”50 pana la 100 de membri” din cadrul Fortelor speciale, care vor fi ”redesfasurati catre alte baze” in Siria, potrivit unui oficial american, iar Pentagonul se opune unei operatiuni…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a justificat, luni, la Ankara, atacurile impotriva Arabiei Saudite revendicate de rebelii din Yemen, sustinand ca acestia "nu fac decat sa se apere" de bombardamentele saudite. "Yemenul este tinta unor bombardamente zilnice (...). Poporul Yemenului a fost…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat luni seara "extrem de preocupat" de atacurile care au vizat rafinarii din Arabia Saudita, acuzând Iranul de amplificarea tensiunilor regionale si avertizând ca exista riscul escaladarii crizei."Îndemnam…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi ca secretarul de stat american Mike Pompeo nu va ocupa postul de consilier pentru securitate nationala, potrivit dpa. Trump a spus ca a vorbit cu Pompeo despre o astfel de posibilitate, dar ca secretarul de stat a preferat sa vada pe cineva nou in respectiva…

- NATO va continua sa sprijine fortele afgane, a promis secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, dupa discutii avute marti cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si pe fondul eforturilor sustinute ale SUA de a ajunge la un acord de pace cu talibanii, informeaza dpa. Statele Unite si talibanii…

- In cursul unei intrevederi cu ambasadori turci la Ankara, Erdogan a declarat ca nu exista nicio dovada ca sistemul de aparare antiracheta S-400 ar afecta avioanele de lupta F-35 din SUA.Turcia va plati un pret mai mare mai tarziu daca nu face ceea ce este necesar in nordul Siriei astazi,…