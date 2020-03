Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a salutat acordul de incetare a focului in nord-vestul Siriei, intrat in vigoare vineri, dar a lansat un apel la prudenta si la facilitarea transporturilor umanitare in zona, relateaza AFP si Reuters. ''Evident ca ma bucur de aceasta incetare a focului, este o veste buna. Cel putin este un semn de bunavointa, acum vom vedea cum functioneaza'', a declarat Josep Borrell inaintea celei de-a doua zi a reuniunii ministrilor de externe din UE, la Zagreb. El a adaugat ca tarile membre…