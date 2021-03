Acordul de finanțare semnat cu România nu mai este valabil: Explicația Bucureștiului CHIȘINAU, 28 mart - Sputnik. Intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe de la București sunt explicate motivele care au dus la incetarea valabilitații Acordului privind programul ce prevede un ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro din partea Romaniei pentru Republica Moldova. Documentul a expirat duminica, 28 martie, la zece ani de la intrarea sa in vigoare. © Photo : GOV.ROCriza de la Chișinau a iscat controverse la București Ministerul de Externe de la București susține ca a facut demersuri catre Guvernul de la Chișinau… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

