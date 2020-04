Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al SUA a criticat joi decizia justitiei din Pakistan care a anulat pedeapsa cu moartea pronuntata in 2002 impotriva extremistului britanic Omar Sheikh, condamnat pentru rapirea si asasinarea ziaristului american Daniel Pearl, informeaza AFP si Reuters preluat de agerpres. "Comutarea…

- Talibanii, care au semnat in acest weekend un acord cu Statele Unite, au anuntat luni ca nu se vor angaja in negocieri interafgane atat timp cat Guvernul de la Kabul refuza sa elibereze aproximativ 5.000 de militanti talibani aflati in prezent in inchisoare, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Suntem…

- Procurorul general al SUA, William Barr, a spus ca Statele Unite ar trebui sa ia in considerare preluarea unor participatii de control la Nokia si Ericsson, doua mari rivale ale Huawei Technologies, pentru a contracara dominatia detinuta de grupul chinez in sectorul tehnologiei 5G, transmite Reuters.

- Oficialii chinezi spera ca Statele Unite vor acorda Chinei "flexibilitate" pe anumite promisiuni din acordul comercial parțial "in prima faza" semnat in decembrie in contextul epidemiei de coronavirus, a anunțat luni un reporter al site-ului Bloomberg, pe Twitter, citat de Reuters.

- Donald Trump a semnat miercuri noul acord comercial trilateral negociat timp de mai multe luni cu Mexic si Canada, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Acesta este ultimul act dintr-un foarte lung proces care a inceput de la instalarea miliardarului republican la Casa Alba, in ianuarie 2017,…

- Presedintele american Donald Trump a semnat miercuri noul acord comercial trilateral negociat timp de mai multe luni cu Mexic si Canada, informeaza AFP si Reuters. Acesta este ultimul act dintr-un foarte lung proces care a inceput de la instalarea miliardarului republican la Casa Alba,…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri noul acord comercial trilateral negociat luni întregi cu Mexicul și Canada, dar și cu opoziția democrata din Congres, informeaza AFP.Acesta este ultimul act dintr-un proces foarte lung început chiar de la instalarea miliardarului…

- Trump a spus ca "a fost foarte dificil de negociat" cu blocul european si ca acesta a profitat de SUA, adaugand ca UE "nu are de ales" decat sa incheie un acord. Dar, dincolo de discutiile dificile dintre Biroul Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite, UE si OMC, multi investitori se asteapta…