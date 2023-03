Stiri pe aceeasi tema

- Surse informate de la ONU au confirmat marți, 14 martie, ca semnatarii acordului cerealier intre Rusia și Ucraina, mediat de Turcia, care a permis exportul de grane ucrainene blocate in porturile de la Marea Neagra dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, vor continua consultarile dupa propunerea Rusiei…

- Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Aleksandr Grusko, a transmis, marți, ca acordul privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, care faciliteaza exporturile agricole ucrainene, a fost prelungit cu 60 de zile, informeaza TASS.„Ministrul nostru adjunct (n.r. - Serghei Versinin) care se ocupa de…

- Parlamentul Ungariei se va pronunta la inceputul lunii martie asupra aderarii Finlandei si a Suediei la NATO, potrivit agendei publicate miercuri, relateaza AFP. Candidatura celor doua tari nordice, care trebuie sa fie acceptata in unanimitate de cele 30 de state membre ale NATO, a fost ratificata de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat luni Suedia sa nu se astepte la sprijinul tarii sale pentru aderarea la NATO, dupa ce la Stockholm a avut loc o manifestatie la care a fost ars un Coran, transmite dpa. „Daca nu dati dovada de respect pentru Republica Turca sau pentru convingerile religioase…

- Presedintele rus Vladimir Putin denunta luni livrari de armament tot mai mari catre Ucraina, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in contextul in care regatul Unit se pregateste sa trimita tancuri grele Kievului, relateaza AFP. Putin a criticat, in aceasta convorbire…

- Rusia este deschisa dialogului cu Ucraina, cu conditia ca autoritatile de la Kiev sa accepte „noile realitati teritoriale” generate de ofensiva rusa, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, au informat AFP si Reuters, preluate de Agerpres. In timpul unei convorbiri telefonice cu presedintele…

- Ziarul turc Hurriyet a publicat detaliile schimbului oligarhului ucrainean Viktor Medvedciuk, care este nașul uneia dintre fiicele dictatorului rus Putin, cu cinci comandanți ai batalionului Azov, care a avut loc in luna septembrie anul trecut la Ankara, transmite BBC . Publicația susține ca schimbul…

- Ministrul turc al apararii si seful serviciilor de informatii s-au intalnit miercuri la Moscova cu omologii lor sirieni, intr-un semn de normalizare a relatiilor dintre Ankara si Damasc in conditiile in care acestea au fost serios afectate de razboiul din Siria, care dureaza de zece ani. Ministrul turc…