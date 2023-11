Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a eliberat duminica 39 de deținuți palestinieni, la schimb cu 17 persoane capturate de mișcarea islamista Hamas, in atacurile de la 7 octombrie. Din grupul celor eliberați de Hamas, 14 sunt cetațeni israelieni, iar alți trei au alte cetațenii. Printre cei 14, se afla noua copii, inclusiv Abigail…

- Israelul a primit lista ostaticilor care urmeaza sa fie eliberati duminica, relateaza „The Times of Israel” care citeaza un oficial familiarizat cu aceasta chestiune. Biroul primului ministru spune ca Israelul a notificat familiile ale caror persoane dragi se afla pe lista transmisa de Qatar, care a…

- Israelul a eliberat vineri 39 de palestinieni din inchisori israeliene, in cadrul acordului de armistitiu de patru zile incheiat cu Hamas, a anuntat emiratul Qatar. La schimb, 24 de ostatici – 13 israelieni, zece thailandezi si un filipinez – au fost predati Comitetului International al Crucii Rosii…

- Primii prizonieri deținuți de gruparea militanta palestiniana Hamas urmeaza sa fie eliberați vineri dupa-amiaza in cadrul unui schimb de prizonieri, in condițiile in care acordul de incetare a focului de patru zile cu Israelul a intrat in vigoare la ora locala 7.00 (6.00 CET), potrivit Politico. BBC…

- Peste 8.000 de persoane au fost ucise in Fasia Gaza de la inceputul razboiului cu Israelul, relateaza AFP. „Bilantul mortilor al agresiunii israeliene depaseste 8.000, dintre care jumatate sunt copii”, a declarat AFP, in noaptea de sambata spre duminica, ministerul Sanatații, condus de Hamas. Un bilant…

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) au anunțat ca numarul ostaticilor ținuți de catre Hamas in Gaza este acum de 222 de persoane, barbați, femei, copii. Pana acum s-a vehiculat cifra de 212 persoane care au fost capturate dupa atacul din 7 octombrie. The New York Times scrie, luni, citand un oficial…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…